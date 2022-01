Bolivia: presidente Arce ribadisce impegno su riforma della Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con il proposito di giungere ad un consenso sulla riforma della giustizia, il parlamento della Bolivia aveva annullato a settembre il decreto di amnistia e indulto a favore delle persone processate durante il governo ad interim di Jeanine Anez. Il decreto era stato emanato a febbraio del 2021 con l'obiettivo di annullare i procedimenti penali avviati contro esponenti del Movimento al socialismo (Mas) sotto il governo dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez, considerato incostituzionale. Il decreto era stato fortemente criticato dal Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) che in un rapporto presentato ad agosto aveva raccomandato la sua abrogazione ritenendo che costituisse "un'ingerenza politica" nel lavoro della Giustizia. Lo stesso Arce aveva accettato il suggerimento del Giei di costituire al suo posto una "commissione di alto livello per effettuare un censimento delle vittime di violenza ai diritti umani e procedere con il processo di riparazione". (segue) (Brb)