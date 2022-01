Messico: Lopez Obrador offre asilo ad Assange, "chiesi a Trump di perdonarlo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico rivendica da tempo la propria posizione in tema di diritto d'asilo, prerogativa sulla quale, come più volte ribadito dal presidente Lopez Obrador, è stata costruita tanta parte della politica estera. A fine 2019, il Paese dette per primo ospitalità ad Evo Morales, in fuga dalla Bolivia dopo le proteste di piazza seguite alla sua riconferma come presidente, per elezioni giudicate "fraudolente" dalle opposizioni. Una decisione che, unita ad altre, ha spinto diversi Paesi a giudicare il Messico troppo accondiscendente con governi di sinistra giudicati troppo autoritari. Il governo messicano ha "recuperato a pieno il principio di non ingerenza negli affari interni dei paesi terzi", ha detto Reyes rivendicano al tempo stesso di aver compiuto "nei fatti, più gesti di altri". "Nel caso del Venezuela, abbiamo dato asilo a persone di primo piano delle opposizioni al governo di Nicolas Maduro, come l'ex deputato Roberto Marrero. Persone a cui abbiamo salvato, se non la vita, la libertà. (segue) (Mec)