Messico: Lopez Obrador offre asilo ad Assange, "chiesi a Trump di perdonarlo" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Nicaragua, Paese sotto la pressione internazionale per gli spazi ristretti di cui gode l'opposizione in vista delle presidenziali, il "Messico è stato il primo, insieme all'Argentina, a convocare l'ambasciatore. Un gesto che esprime il disaccordo per un'azione di governo, senza interferire nei suoi affari". Quanto all'ospitalità data all'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, all'indomani della crisi politica chiusa con "il colpo di Stato e la nascita del governo di Jeanine Anez, il viceministro ha ricordato che il Messico "non ha fatto altro che quello che ha sempre fatto nella sua storia", onorando "il fiore all'occhiello della diplomazia" nazionale: la concessione dell'asilo politico. Una pratica che il Paese nordamericano ha applicato con "gli spagnoli in fuga dalla dittatura franchista" come con i "centroamericani che negli anni ottanta subivano le conseguenze degli autoritarismi o delle guerre civili". (Mec)