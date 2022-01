Paesi Bassi: scuole primarie e secondarie riapriranno normalmente il 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole primarie e secondarie nei Paesi Bassi riapriranno il 10 gennaio nonostante l'elevato numero di casi di Covid, come annunciato oggi dal governo olandese. Le autorità hanno sottolineato che i ricoveri ospedalieri sono diminuiti considerevolmente da quando a dicembre sono aumentate le restrizioni. "Questa è una buona notizia per gli studenti ed è importante per il loro sviluppo e il loro benessere mentale che possano andare a scuola", ha detto il ministro dell'Istruzione uscente Arie Slob in conferenza stampa. Le scuole professionali e le università non riapriranno, ma terranno lezioni online almeno fino al 17 gennaio. (Beb)