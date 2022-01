Covid: Provenzano (Pd), bene prezzo calmierato Ffp2, servono per vivere e lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Calmierato il prezzo delle mascherine Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine ideologiche sul libero mercato (un po' curiosità ce l'ho)”. Lo scrive sui social il vicesegretario del Partito democratico, Peppe Provenzano. “È che le persone, anche le più povere, per vivere e lavorare ne avevano bisogno adesso. Dunque - ha aggiunto - bene così". (Com)