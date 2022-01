Paraguay: giovane ucciso da un branco di piranhas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri attacchi di pesci piranha sono stati segnalati in questi giorni anche in altri punti del fiume Paraguay. Le autorità del Club di caccia e pesca di Bellavista, nella località di Itapuà, hanno riportato di cinque persone vittime del morso di questo esemplare. Secondo gli esperti tali attacchi si fanno più frequenti in questa zona durante l'estate australe in quanto i pesci tendono a cambiare ecosistema in cerca di cibo a causa anche della siccità e del livello eccezionalmente basso delle acque. I piranhas sono soliti muoversi ed attaccare in branco inoltre. Il nome piranha proviene proprio dall'idioma guaranì delle popolazioni indigene del Paraguay, e significa "pesce diavolo". (Abu)