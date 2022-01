Covid: D’Uva (M5s), bene accordo prezzo calmierato Ffp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Bene l'accordo raggiunto per calmierare i prezzi delle mascherine. Le Ffp2 verranno vendute al costo di 0,75 euro l'una, come chiesto dal Movimento 5 stelle”. Lo scrive su Twitter il deputato Questore di Montecitorio ed esponente del Movimento cinque stelle Francesco D’Uva. “Una scelta giusta a tutela della salute: non si poteva far gravare sui cittadini l'aumento inaccettabile del loro prezzo”, aggiunge. (Rin)