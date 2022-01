Ecuador: governo registra trasmissione comunitaria variante Omicron, Delta ancora dominante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Garzon ha espresso preoccupazione rispetto all'aumento delle infezioni pediatriche. "In Ecuador, i bambini tra i 5 e i 17 anni sono quelli che hanno inferiore copertura vaccinale, quindi chiediamo ai genitori portare i propri figli presso i centri di vaccinazione e far loro somministrare il vaccino", ha detto. Il ministro ha anche reso noto che c'è un aumento dell'occupazione di posti letto ospedalieri e di terapia intensiva, principalmente nelle aree del sud. "Abbiamo registrato un aumento settimanale di 9.676 casi di covid-19, soprattutto nelle province di Guayas, Pichincha, Manabí, Pastaza e Tungurahua. La copertura vaccinale non è ancora abbastanza ampia da evitare malattie gravi e mortalità ", ha affermato Garzon. Secondo i dati ufficiali, in Ecuador il 79 per cento della popolazione sopra i 5 anni è vaccinata con almeno due dosi. (segue) (Mec)