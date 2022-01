Usa-Turchia: colloquio Blinken-Cavusoglu, importanza coordinamento su dossier Russia-Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu. Nel corso del colloquio, fa sapere il portavoce Ned Price, si è rilevata l'importanza di un continuo coordinamento riguardo la minaccia derivante dall'escalation della Russia in Ucraina. Blinken e Cavusoglu hanno quindi discusso questioni relative al Corno d'Africa, la nomina da parte della Turchia di un inviato speciale per il processo di normalizzazione con l'Armenia, così come le opportunità per approfondire la cooperazione bilaterale. Infine, segnala la nota, sono stati discussi i temi di reciproco interesse che i due Paesi condividono in quanto alleati della Nato. (Nys)