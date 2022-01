Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferiscono le autorità del municipio di Tame, tra quelli colpiti dai combattimenti, oltre 24 persone sono state assassinate in meno di 24 ore e la cifra potrebbe superare i 50 già oggi. Oltre a Tame, gli scontri hanno riguardato altri tre municipi: Arauquita, Fortul e Saravena. Come dichiarato all’emittente “WRadio” da Juan Carlos Villate, funzionario del municipio di Tame addetto alla promozione dei diritti umani, gli scontri sono da ricondurre a un conflitto tra l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e il Fronte decimo della dissidenza delle Farc, che “si sono dichiarati apertamente guerra”. Secondo il funzionario almeno tremila persone chiedono di lasciare la zona per sfuggire agli scontri. Quello di ieri, ha dichiarato, è stato il giorno “più violento degli ultimi dieci anni”. (segue) (Mec)