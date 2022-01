Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dell'insicurezza nel Paese è stato sottolineato anche dal capo della missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, nella sua ultima presentazione dell’informativa trimestrale al Consiglio di sicurezza. Secondo stime Onu oltre 290 ex combattenti delle Farc sono morti in Colombia dalla firma degli accordi di pace con il governo.“Le comunità colpite dal conflitto, gli ex combattenti e i leader sociali continuano a sopportare il peso delle azioni dei gruppi armati illegali, che approfittano della scarsa presenza dello stato, della povertà e delle economie illecite”, si legge nell’informativa. Ruiz Massieu ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento della violenza in aree di particolare importanza per l'attuazione dell'accordo di pace tra il governo e le Farc e ha invitato il governo ad attuarlo in modo equilibrato. “L’implementazione isolata di parti dell’accordo potrebbe essere insufficiente a disinnescare i fattori alla base di decenni di conflitto armato”, ha dichiarato. (Mec)