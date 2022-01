© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfatta per l’accordo raggiunto dalla struttura commissariale guidata da Figliuolo con le farmacie per il prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 a 75 centesimi". Lo scrive sul suo profilo Twitter la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Raccomando le misure di prevenzione come distanziamento, disinfezione delle mani, uso delle mascherine all’aperto" prosegue. (Rem)