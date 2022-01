Scuola: Laforgia (Leu), salvaguardare la presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scuola in presenza va salvaguardata, senza se e senza ma. L'idea di allentare le regole sulle quarantene per i bambini vaccinati e allontanare dalla scuola i non vaccinati è la strada sbagliata”. Lo ha dichiarato il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. “Il Covid - ha aggiunto - ci insegna continuamente la cautela e indica la nostra impreparazione sul tracciamento e sul contenimento dei focolai”. “Allontanare i bambini da scuola sarebbe un atto gravemente discriminatorio, soprattutto in assenza di un esplicito obbligo vaccinale”, ha concluso. (Com)