Milano: Palmeri (Polo), cancellazione doposcuola crea problemi a 5mila famiglie, non critichiamo se serve a tutelare servizio ordinario

- "La cancellazione del servizio di doposcuola negli asili e nelle scuole dell'infanzia dalla prossima settimana crea a Milano un problema oggettivo a 5mila famiglie, anche con riferimento alla propria organizzazione dei tempi in relazione a quelli della città. Il tutto con una rete di protezione sociale allentata anche questa a causa del Covid, che non colpisce solo dentro le mura scolastiche". Lo afferma in una nota Manfredi Palmeri, consigliere comunale liberale di Milano e capogruppo a Palazzo Marino della Lista Civica - Polo, commentando la decisione presa dal Comune. "Non possiamo girarci dall'altra parte e dobbiamo vedere che dietro il numero ci stanno le vite quotidiane delle persone, che con i loro figli piccoli vanno supportati in ogni modo. I dati sulla natalità sono purtroppo chiari e il favorirla vuol dire anche occuparsi dei nuclei familiari con hanno già figli e che per loro affrontano difficoltà enormi". "Non critichiamo se la scelta, purché sia una sospensione programmata più breve possibile, serve davvero a tutelare il servizio ordinario per i 30mila iscritti, visto che il personale tra quarantene e contagi (oltre alle decine e decine di non vaccinati) vede assenze con percentuali ormai vicine al 25 per cento. E anzi - prosegue -, supportiamo la proposta di estendere le possibilità di erogazione del servizio tramite tirocinanti e utilizzo di altre graduatorie. Però va trovata una soluzione di sostegno, se serve anche di ristoro economico diretto, individuando parametri di priorità riferite alla maggior penalizzazione, come i genitori lavoratori e la fascia di età 0-6". (Com)