Usa: procura New York cita in giudizio ex presidente Donald Trump

- L'ufficio del procuratore generale di New York ha convocato l'ex presidente degli Usa, Donald Trump, e i suoi due figli maggiori a fornire la loro versione in merito a un'indagine su presunte irregolarità fiscali della famiglia. Il procuratore Letitia James, riportano i media Usa, vuole udire tanto l'ex presidente quanto i figli Donald Trump junior e Ivanka Trump "in relazione a un'indagine sulla valutazione di immobili appartenenti o controllati da Trump e dalla sua impresa, la Trump Organization. Di una possibile convocazione dei Trump da parte della procura se ne era parlato già a dicembre, ma il deposito della richiesta in tribunale, avvenuto oggi, ne è la prima conferma ufficiale. Gli inquirenti sono da tempo al lavoro per verificare se gli indagati hanno gonfiato il valore dei loro beni, per tenere condizioni di prestito favorevoli, o ridotti per sostenere un minor carico fiscale. (Nys)