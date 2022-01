Economia: Mef, fabbisogno settore statale pari a circa 106 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di dicembre 2021 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 3 mila milioni, in miglioramento di circa 500 milioni rispetto a quello del corrispondente mese dello scorso anno (3.468 milioni). Il fabbisogno del settore statale dell'anno 2021 - si legge in una nota del ministero dell’Economia e delle finanze - è pari a circa 106 mila milioni, in miglioramento di circa 52.900 milioni rispetto a quanto registrato nel 2020 (158.901 milioni). Il dato di preconsuntivo risulta inferiore rispetto alle stime contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021. Sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prosegue la nota - è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di novembre 2021. Il Mef commenta questi dati evidenziando che, nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il saldo di dicembre ha beneficiato dell'aumento degli incassi fiscali dovuto all'effetto congiunturale e alla dinamica dell'Iva sulle importazioni. Dal lato dei pagamenti - sottolineano - si evidenzia una maggiore spesa delle Amministrazioni centrali, cui hanno contribuito il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per il contenimento dei prezzi del settore elettrico e gas previsto dal cosiddetto Decreto bollette (2.900 milioni), la maggiore quota versata al bilancio comunitario (circa 2.300 milioni) e le erogazioni da parte dell'Agenzia delle entrate del cosiddetto "contributo perequativo" (oltre 3.200 milioni). La spesa per interessi sui titoli di Stato appare in linea con il valore di dicembre 2020. (segue) (Com)