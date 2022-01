Covid: D’Elia (Pd), prezzo calmierato Ffp2 doveroso per garantire accesso a bene primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vaccini e mascherine sono gli strumenti che abbiamo per arginare il virus. Importante l'accordo sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 raggiunto oggi, come chiesto dal Pd. Lo scrive sui social Cecilia D'Elia, responsabile Politiche per la parità del Partito democratico. “Un atto doveroso - aggiunge - per garantire l'accessibilità per tutte e tutti ad un bene primario". (Rin)