Viabilità: Anas, per incidente chiusa temporaneamente strada "dell'Est Ticino" in provincia di Milano

- Come comunica Anas in una nota, a causa di un incidente al km 15.000 è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 526 "dell'Est Ticino" in entrambe le direzioni, a Morimondo (Milano). Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il traffico viene deviato, in loco, lungo la viabilità comunale. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas per gestire la viabilità e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.(Com)