Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela

- Sarebbe stata la morte di un dirigente dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) a provocare gli scontri con i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), chiusi con la morte di almeno 24 persone. Lo ha detto il responsabile dell'Interno della provincia colombiana di Arauca, Edgar Guzman, secondo cui il boss militare noto con il soprannome di "Mazamorro" sarebbe stato ucciso in territorio venezuelano proprio dai membri delle ex Farc, i guerriglieri che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. Un'azione che avrebbe servita come "detonante" della risposta dell'Eln "in vari punti della provincia di Arauca". I cadaveri frutto di questi scontri "sono stati poi inviati in territorio colombiano, fino alle rive del fiume Arauca", ha detto il funzionario. (segue) (Mec)