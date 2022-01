Francia: ministro Salute, obiettivo pass vaccinale è salvare vite dal Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del nuovo pass vaccinale, che in Francia andrà a sostituire il green pass instaurato durante la crisi del coronavirus, non è quello di ridurre le libertà ma di salvare delle vite. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, intervenendo all'Assemblea nazionale dove è in discussione il progetto di legge. Secondo Veran si tratta di un progetto di legge di "sangue freddo". "Ogni secondo più di due francesi risultano positivi al Covid-19", ha aggiunto il ministro. I deputati devono studiare più di 650 emendamenti prima dell'approvazione e il governo francese punta ad introdurre il pass vaccinale, che sarà rilasciato solamente a chi ha una copertura vaccinale completa, prima del 15 gennaio. (Frp)