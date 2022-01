Energia: Tabarelli (Nomisma) a “Nova”, produzione nazionale di gas va assolutamente aumentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centralizzazione delle competenze e attenzione alle comunità locali: sono le due direttrici da seguire per incrementare la produzione nazionale di gas naturale, che da anni vive una situazione di stallo da cui è “sempre più urgente uscire”. Lo ha spiegato Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Le crescenti importazioni di gas naturale a prezzi elevati hanno indebolito il sistema italiano, che trasferisce all’estero enormi quantità di denaro e risorse che potrebbero essere invece sfruttate per crescere e fare Pil”, ha affermato, interpellato sulla possibilità di rafforzare la produzione nazionale di gas naturale per contrastare l’impennata dei prezzi energetici. Una soluzione che, oltre a rappresentare nel lungo periodo un’alternativa efficace agli stanziamenti pubblici, pone anche meno problemi di natura ambientale. “L’importazione di gas dalla Russia o dagli Stati Uniti, via tubo o via nave, è molto invasiva sul piano ambientale, comportando notevoli perdite di metano in atmosfera”, ha detto Tabarelli, aggiungendo che il gas estratto in Italia avrebbe anche un vantaggio in termini di costo rispetto a quello importato. (segue) (Rin)