Energia: Tabarelli (Nomisma) a “Nova”, produzione nazionale di gas va assolutamente aumentata (2)

- Fermi restando gli effetti negativi sul piano ambientale e sul sottosuolo derivanti dalle attività di estrazione (soprattutto in un Paese densamente popolato come l’Italia), ha continuato, sta di fatto che “ogni metro cubo di gas naturale non prodotto da noi finisce con il dare lavoro a società straniere”. Un peccato, secondo il presidente di Nomisma Energia, perché in Italia “potremmo fare produzione e ricerca facendo lavorare le nostre aziende: a partire dall’Eni, ma anche tutta la filiera del trasporto, delle attrezzature e degli impianti le cui persone potrebbero lavorare di più”. Una situazione, quella attuale, che secondo Tabarelli va superata in fretta. “L’ostacolo principale viene dalla fortissima opposizione a questi progetti da parte delle autorità che ricevono la pressione delle comunità locali: ma dobbiamo far capire che smettere di trivellare non significherebbe avere da subito i pannelli necessari alle nostre esigenze, anche perché le rinnovabili contano ancora molto poco nel bilancio energetico nazionale”, ha spiegato, parlando dei progetti (come i giacimenti scoperti da Eni nell’alto Adriatico o nel canale di Sicilia) attualmente bloccati o rallentati da ostacoli di natura normativa. (segue) (Rin)