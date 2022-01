Energia: Tabarelli (Nomisma) a “Nova”, produzione nazionale di gas va assolutamente aumentata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro sforzo da portare avanti, secondo Tabarelli, riguarda la necessità di riportare al centro una serie di competenze in materia che allo stato attuale sono in capo alle Regioni. “Allo stesso modo, il potere decisionale sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse nazionali andrebbe riportato al centro, anche se di fatto è impossibile”, ha continuato il presidente di Nomisma Energia in riferimento al Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee che il ministero per la Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani ha trasmesso alla Conferenza delle Regioni lo scorso settembre. Con riferimento agli oltre 90 permessi che dal 2019 sono in attesa del Pitesai, Tabarelli ha ribadito il ruolo fondamentale del gas nel processo di transizione energetica verso le rinnovabili. “Ci sono molti progetti e concessioni ancora aperti, e tutto questo rende ancora più urgente il raggiungimento di un’intesa: i tempi sono lunghi e potremmo produrre molto di più”, ha concluso. (Rin)