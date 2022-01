Sicilia: Musumeci, museo di tradizioni marinare nell'ex Asilo Calcagno di Milazzo (Me)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un museo delle tradizioni marinare nei locali dell'ex Asilo Calcagno, nel borgo di Vaccarella a Milazzo, in provincia di Messina". Lo ha annunciato in una nota la Regione Siciliana che ha poi proseguito: "A finanziarlo la presidenza della Regione, che ha dato il via libera allo stanziamento di un milione di euro". Ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: "Avevo visitato la struttura qualche settimana fa, durante la mia visita ufficiale al Comune. In quell'occasione, avevo preso un impegno con il sindaco Pippo Midili di individuare una fonte di finanziamento, che adesso abbiamo trovato. In questo modo, da un lato recuperiamo un bene storico degli inizi del secolo scorso, da decenni inspiegabilmente nell'abbandono più totale, e dall'altro lo valorizziamo dando vita a un luogo di tradizioni marinare che in una città come Milazzo non può mancare". (Ren)