Regno Unito: Johnson, pressione su sistema sanitario aumenterà nelle prossime settimane

- Considerare conclusa la pandemia di Covid-19 sarebbe “assolutamente folle”, ma la variante Omicron potrebbe avere effetti meno severi sui contagiati. Lo ha affermato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson, rilevando che il Regno Unito si trova in una posizione migliore rispetto a molti altri Paesi grazie all’alto livello di vaccinazioni. Il Sistema sanitario nazionale (Nhs) si trova in ogni caso sotto pressione a causa dell’elevata trasmissibilità della variante Omicron, motivo per cui i cittadini devono attenersi al rispetto delle regole di sicurezza. “Dobbiamo prendere atto che la pressione sull’Nhs e sugli ospedali sarà notevole nel corso delle prossime due settimane, forse anche oltre”, ha detto Johnson. (Rel)