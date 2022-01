Milano: dal prossimo 10 gennaio sospeso il servizio post scuola per nidi e infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una comunicazione inviata quest'oggi alle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti il servizio 0-6 di post scuola, l'assessorato all'Istruzione ha annunciato la sospensione a partire dal prossimo 10 gennaio del servizio post scuola dalle 16.30 alle 18.30 per nidi e scuole dell'infanzia. Il provvedimento si è reso necessario alla luce delle nuove disposizioni normative sull'obbligo vaccinale e sulla classificazione da oggi di Regione Lombardia in zona gialla (Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 e Ordinanza 31 dicembre 2021 del ministero della Salute) e per il significativo aumento del numero dei contagi, con la conseguente temporanea contrazione del numero di educatori ed educatrici che possano garantire il servizio. "Dopo attenta analisi, si è proceduto con l'obiettivo di assicurare il più possibile il servizio ordinario - spiega la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo -, che a oggi coinvolge circa 30mila bambine e bambini in tutta la città". "L'obbligo vaccinale e l'aumento dei contagi - continua la vicesindaco - ha comportato molte assenze e il rischio di una ulteriore contrazione del servizio ordinario è ancora concreto. A ciò si aggiunge l'ingresso della Regione Lombardia in zona gialla, che rende impossibile la pratica della cosiddetta 'sovrapposizione' tra bolle per comporre i gruppi di post scuola di nidi e infanzie. La sospensione del servizio di post scuola è pertanto inevitabile". (segue) (Com)