Milano: dal prossimo 10 gennaio sospeso il servizio post scuola per nidi e infanzia (2)

- Ad oggi sono circa 5mila le bambine e bambini che frequentano il post scuola dei circa 30mila iscritti nei servizi comunali. "Impiegheremo tutto il personale a disposizione per garantire un servizio ordinario (fino alle 16.30) quanto più continuativo e completo possibile". Su tutto il territorio sono 103 i nidi a cui se ne aggiungono 35 in appalto, mentre sono 170 le scuole dell'infanzia oltre 37 sezioni primavera. La dotazione organica conta circa 3200 tra educatori ed educatrici su entrambi i servizi oltre agli educatori dedicati per i bambini disabili. "In queste ore mi stanno giungendo diverse lettere da parte di famiglie preoccupate per la sospensione del post scuola e più in generale per la tenuta dei servizi 0-6 anni: comprendo tali reazioni e voglio confermare che stiamo lavorando per trovare soluzioni che permettano al meglio lo svolgimento del servizio ordinario - sottolinea la vicesindaco Scavuzzo -, la situazione è complessa e questo aumento così importante del numero dei contagi non ha affatto aiutato. Nell'intero Paese ci sono settori che stanno facendo i conti con una importante flessione del numero di lavoratori in servizio a causa di questa quarta ondata, e i nostri servizi educativi non ne sono purtroppo esenti". (Com)