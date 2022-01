Energia: Salvini, serve tavolo urgente per emergenza bollette, rischio blackout è reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre tanti, troppi si occupano in largo anticipo della scelta per il Quirinale, la Lega torna a chiedere la convocazione urgente di un tavolo politico sull’emergenza del caro bollette luce e gas, per arrivare a un Piano nazionale di sicurezza energetica". Lo ha dichiarato in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. “Il rischio di blackout e di famiglie e imprese al buio e al freddo è purtroppo reale”, ha aggiunto. (Rin)