Covid: Verini (Pd), bene prezzo calmierato per mascherine Ffp2

21 luglio 2021

- "È positiva la scelta del governo di intervenire per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2, per garantirne la massima accessibilità dal momento in cui sono state identificate come la forma più efficace di protezione, contenimento e prevenzione della diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2". Lo afferma in una nota il deputato del Partito democratico Walter Verini. "Era la richiesta avanzata dal Partito democratico in Consiglio dei ministri e dal segretario Letta e ribadita in un nostro ordine del giorno alla Legge di Bilancio, accolto dal governo", conclude. (Com)