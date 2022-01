Covid: Romano (Pd), obbligo vaccinale c'è già, estenderlo a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "In Italia esiste già l'obbligo vaccinale: per 10 patologie che proprio grazie al vaccino hanno drasticamente ridotto la propria carica mortale. C'è davvero qualcuno che in buona fede pensa che questa efficacissima misura non debba essere estesa al Covid, responsabile in Italia di quasi 140 mila morti?". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Andrea Romano. (Com)