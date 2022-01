Civitavecchia: Comune, respinti ricorsi Tempio Crematorio e Ambyenta Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano insieme "due buone notizie per la città di Civitavecchia sul fronte della tutela ambientale: i ricorsi delle società Tempio crematorio e Ambyenta Lazio sono stati respinti al mittente". Lo si legge in una nota del comune di Civitavecchia. "Per quanto riguarda il ricorso sui limiti del forno crematorio, il Consiglio di Stato ha dato ragione anche in appello alla difesa dell’Amministrazione comunale e la sentenza è definitiva. Sulla questione dell’impianto di produzione di biometano all’interno del territorio cittadino, invece, il Tar ha rigettato il ricorso perché inammissibile, giacché è la Regione Lazio ad avere la sovranità sul governo dei rifiuti". Soddisfatti il sindaco Tedesco e il vicesindaco Magliani, assessore all’Ambiente, “Siamo contenti -hanno detto nella nota- soprattutto per la città, ma anche perché viene riconosciuto tutto il lavoro che abbiamo svolto in difesa dei civitavecchiesi. Eravamo contrari alla realizzazione del forno crematorio nella nostra città, ma ce lo siamo ritrovato dalla precedente amministrazione. Abbiamo difeso il limite determinato in sede di gara alle cremazioni, e adesso, dopo una lunga battaglia a colpi di perizie e denunce, il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sulla questione dandoci piena ragione”. (segue) (Com)