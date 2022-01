Civitavecchia: Comune, respinti ricorsi Tempio Crematorio e Ambyenta Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Anche sulla questione del biodigestore, Tedesco e Magliani ribadiscono quello che avevano dichiarato pochi giorni fa rispondendo alle note di Pd e Cinque Stelle che chiedevano alla Giunta di comunale di opporsi con forza alla realizzazione: “La sentenza del Tar dà ancora più forza alle nostre parole -hanno dichiarato gli amministratori- respingendo il ricorso di Ambyenta Lazio come irricevibile, essendo totale responsabilità della Regione ogni decisione in merito. La nostra opposizione al progetto è chiara e netta, al contrario della Regione Lazio che insiste nel voler gravare la nostra città di questa ennesima minaccia alla salute ambientale. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, perciò, ci facciano il piacere di indirizzare queste giuste preoccupazioni ai loro compagni di partito, invece di sprecare energie e slogan per farsi belli. È una battaglia di civiltà: Civitavecchia merita assunzioni di responsabilità, non chiacchiere autoassolutorie, in tal senso basti pensare che la Regione Lazio non si è neppure costituita in giudizio, mentre la Città metropolitana, altro ente competente in materia di localizzazione di impianti di smaltimento rofiuti, si è rimessa al giudizio del Tar”. (Com)