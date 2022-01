Covid: M5s, fondamentale calmierare prezzi mascherine Ffp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 “è fondamentale e va incontro alle richieste che erano state avanzate in questo senso, in primis dal nostro presidente Giuseppe Conte”. Lo hanno dichiarato in una nota i componenti del M5s in commissione Igiene e sanità del Senato. “Sappiamo benissimo - hanno aggiunto - che le mascherine filtranti sono necessarie per limitare l’aumento dei contagi ed è giusto dunque che, prevedendole per accedere ai servizi, i prezzi siano livellati in modo da poter garantire a tutti la possibilità di acquisto”. “In questo momento è fondamentale continuare a tenere comportamenti responsabili, seguire le misure previste e non abbassare la guardia. I contagi aumentano e le mascherine Ffp2 rappresentano un’importante arma per proteggersi”, hanno concluso. (Com)