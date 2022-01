Covid: Rossomando (Pd), avanti su vaccini, mascherine Ffp2 calmierate è scelta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale “continua ad essere la strada per contrastare il Covid. Parallelamente i dispositivi di protezione come le mascherine Ffp2 devono essere accessibili a tutti”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando. “La scelta del governo di calmierare il prezzo è dunque giusta, come aveva proposto il Pd", aggiunge. (Rin)