Libano: leader Hezbollah ribadisce impegno per accordo con Movimento patriottico libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha annunciato che il movimento è pronto a "migliorare" la sua alleanza del 2006 con il Movimento patriottico libero (Mpl), il suo principale alleato cristiano. Lo ha dichiarato lo stesso Nasrallah in un discorso in occasione del secondo anniversario della morte del generale iraniano Qasem Soleimani, comandante delle Forze Quds ucciso in Iraq nel 2020. "Sottolineiamo l'importanza del dialogo tra i libanesi", ha detto Nasrallah in risposta all'ultimo appello al dialogo nazionale da parte del presidente Michel Aoun. "Siamo entusiasti dell'intesa (con l’Mpl) e siamo pronti a migliorarla per l'interesse nazionale", ha sottolineato il leader di Hezbollah.(Lib)