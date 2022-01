Governo: Senzatomica, Italia rinunci a presenza armi nucleari sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può passare inosservata la notizia che le cinque potenze nucleari mondiali (Francia, Cina, Usa, Regno Unito e Russia) si sono impegnate, in una dichiarazione congiunta, a evitare una guerra con l'uso delle armi nucleari". Lo afferma in una nota il Comitato Senzatomica. "Questo - spiega il Comitato - è un fatto storico che apre le porte a quel disarmo nucleare mondiale che Senzatomica chiede da tempo e che anche l’Italia potrebbe sottoscrivere rinunciando alla presenza di armi nucleari nel suo territorio. Esiste una mozione depositata in parlamento che va in questa direzione. I tempi sono finalmente maturi e il nostro Paese pur non essendo una potenza nucleare ospita armamenti degli Stati Uniti e dunque non può non avere diritto di parola in merito. Dichiarare di essere contrari a una guerra nucleare è il primo passo verso il disarmo nucleare che è al centro del Trattato di proliferazione non nucleare (Tnp) e del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw). Il Tpnw è strumento concreto per realizzare davvero lo smantellamento delle armi atomiche. Auguriamo dunque a tutti gli Stati che possiedono armi nucleari e a tutti i loro alleati - conclude il Comitato Senzatomica - di partecipare alla prima Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari così da rendere concreto il loro sostegno alla causa come già annunciato dalla Norvegia e dalla Germania". (Com)