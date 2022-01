Covid: Iss, analisi acque reflue conferma forte incremento Omicron tra 5 e 25 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I campioni prelevati dalle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron di Sars-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre. È quanto evidenziano i risultati della flash survey straordinaria su Omicron effettuata dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa, del dipartimento Ambiente e salute dell'Istituto superiore di sanità, e da Elisabetta Suffredini, del dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Iss, con la collaborazione della rete Sari, sorveglianza nazionale di Sars-Cov-2 nelle acque reflue. Lo studio ha analizzato 282 campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province autonome. In totale, 80 campioni (28.4 per cento) sono stati identificati come positivi per la variante Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Istituto superiore di sanità. Nell’arco delle tre settimane, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato osservato un considerevole trend di crescita delle positività nei campioni, per cui si è passati da 1 campione positivo su 74 (una regione) nella settimana 5-11 dicembre a 15 campioni positivi su 108 (7 regioni) nella settimana 12-18 dicembre, a 64 campioni positivi su 100 (14 regioni) nella settimana 19-25 dicembre. (segue) (Com)