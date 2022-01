Covid: Iss, analisi acque reflue conferma forte incremento Omicron tra 5 e 25 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sorveglianza ambientale del Sars-Cov-2 in acque reflue - ha commentato Giuseppina La Rosa -, implementata in Italia da ottobre 2021 a seguito della Raccomandazione (Ue) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 e del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, si sta rilevando uno strumento fondamentale, complementare alla sorveglianza epidemiologica, per comprendere l’evoluzione della pandemia”. Nella settimana 19-25 dicembre la presenza della variante ha subito un notevole incremento nel territorio nazionale (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, P.A. Bolzano, P.A. Trento). L’integrazione di questi dati, con quelli provenienti dalla sorveglianza epidemiologica, consentirà di monitorare con precisione l’evoluzione di Omicron, e di altre varianti di Sars-CoV2. (Com)