Usa: reso noto accordo del 2009 fra Epstein e Giuffre su accuse di violenze

- Un accordo confidenziale tra Jeffrey Epstein e Virginia Giuffre, reso pubblico oggi per ordine dei magistrati statunitensi, sembrerebbe assolvere dalle accuse l'imprenditore morto suicida in carcere. Come riferisce l'emittente "Sky News", l'accordo del 2009 mette anche in evidenza come Epstein avesse pagato a Giuffre una somma pari a 500 mila sterline per firmare il documento e porre fine alle azioni legali contro di lui. Giuffre, precedentemente nota come Virginia Roberts, ha citato in giudizio anche il principe Andrea in una causa civile a New York, sostenendo che il membro della famiglia reale britannica l'avrebbe aggredita sessualmente e fisicamente quando la donna aveva 17 anni. (Rel)