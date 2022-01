Messico: Lopez Obrador offre asilo ad Assange, "chiesi a Trump di perdonarlo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è tornato a offrire asilo politico a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks oggi detenuto in Regno Unito e in attesa di essere estradato negli Stati Uniti, dove lo attende un processo per spionaggio. Un'offerta che il Messico aveva sollecitato all'ex presidente Usa, Donald Trump, senza aver avuto risposta, ha detto "Amlo". "Vi dico una cosa che prima o poi si saprà: poco prima che terminasse il mandato dell'amministrazione di Donald Trump ho inviato una lettera chiedendo che (Assange) fosse perdonato", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Sapete che i governo degli Stati Uniti, nella parte finale del loro mandato, i presidenti possono fare uso di questa facoltà. Ho inviato una lettera che non ha avuto risposta", ha aggiunto il presidente messicano ribadendo "l'impegno del Messico di soddisfare la richiesta di asilo". (segue) (Mec)