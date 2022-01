Messico: Lopez Obrador offre asilo ad Assange, "chiesi a Trump di perdonarlo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assange, cui potrebbe anche essere comminata la pena di morte, aveva inserito il Messico tra le possibile destinazioni gradite. "Abbiamo fissato la nostra posizione e siamo disposti a offrire asilo ad Assange in Messico. È la nostra posizione, riteniamo che il governo del Stati Uniti debba agire con umanità. Assange è malato e sarebbe una prova di solidarietà e di fratellanza permettergli di ricevere asilo", ha detto il capo dello Stato messicano ribadendo le proprie convinzioni in tema di asilo: un diritto "che è parte della nostra politica estera. È un motivo di orgoglio della nostra politica estera ed ha anche una regolamentazione, nel senso che chi riceve questo beneficio agisce nel rispetto, prima di tutto, delle leggi del nostro Paese e inoltre non può intervenire negli affari esteri. Assange non rappresenta nessun pericolo per il Messico", ha sottolineato. (segue) (Mec)