Donbass: riunione fra consiglieri politici di Russia, Germania e Francia il 6 gennaio a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri per la politica estera di Russia, Germania e Francia si incontreranno il 6 gennaio a Mosca per discutere della crisi in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte dell'amministrazione presidenziale russa, precisando che i colloqui si svolgeranno su invito di Mosca. In particolare il vice capo di gabinetto dell'amministrazione presidenziale russo, Dmitrij Kozak, incontrerà il consigliere per la politica estera della cancelleria tedesca, Jens Ploetner, ed il consigliere diplomatico dell'Eliseo, Emmanuel Bonn. (Rum)