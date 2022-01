Frosinone: 80 anni fa salvarono il padre da nazisti in Grecia, l’abbraccio di due famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La famiglia Kollias che aveva ottimi rapporti con Angelo Riccardi -continua il racconto-, con immensa umanità e grande generosità, lo tenne nascosto presso la propria abitazione per una decina di giorni, esponendosi a forte rischio di vita, in quanto i tedeschi lo cercavano ovunque, perché avevano catturato gli altri e mancava soltanto lui. I Kollias di giorno lo facevano nascondere in un uliveto vicino ad un pozzo, distante circa 300 metri dalla casa. Una mattina i soldati tedeschi perquisirono l’abitazione Kollias, ma fortunatamente non lo trovarono, tuttavia nel giro di pochissimo tempo la guerra mostrò il suo volto peggiore. Il 18 settembre Angelo fu catturato e non ebbe neanche il tempo di salutare quella famiglia che aveva fatto tanto per lui". (segue) (Rer)