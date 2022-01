Frosinone: 80 anni fa salvarono il padre da nazisti in Grecia, l’abbraccio di due famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fu creduto morto perché in quei giorni "i tedeschi fecero precipitare un treno pieno di italiani nel canale di Corinto -dice anche Antonio- e molti corpi furono spinti dalla corrente del mare nella baia di Almirì. Angelo invece, il 20 settembre, fu rinchiuso in un vagone merci e, dopo un lungo e disumano viaggio durato dodici giorni, venne condotto nel Lager III A di Luckenwalde a sud di Berlino, dove rimase prigioniero e adibito ai lavori coatti fino alla sua liberazione nel 1945, quando rientrò in Italia dopo due mesi di viaggio”. A quasi 80 anni da quei fatti, Antonio e Francesco Riccardi, rispettivamente figlio e nipote del finanziere Angelo, hanno incontrato Joannes Kollias, il figlio della coppia che aveva nascosto Angelo, facendogli visitare i luoghi dove avvennero i fatti. “Sono stati momenti molto toccanti durante i quali – ha detto Antonio- ho espresso la mia gratitudine a questa gente. Mio padre li ha sempre portati nel cuore e io, devo la mia stessa esistenza a loro dato che, se mio padre non fosse tornato vivo, io non sarei nato”. (Rer)