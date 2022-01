Argentina: lotta all'inflazione, governo proibisce esportazione tagli di carne più popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha sospeso fino al 31 dicembre del 2023 l'esportazione dei tagli di carne di maggior consumo interno e che costituiscono il menù principale del tradizionale "asado". La misura viene introdotta insieme al divieto sia dell'esportazione che della vendita nel mercato interno da parte dei mattatoi della "media res", letteralmente una "mezza vacca" tagliata longitudinalmente, dalla quale i singoli macellai ricavano i diversi tagli. L'obiettivo, si legge nel decreto emanato oggi, è duplice. Con la proibizione dell'esportazione dei tagli più popolari si cerca di contenere il prezzo della carne nel mercato interno, mentre la fine della "media res" cerca di modernizzare la commercializzazione e la tracciabilità in origine imponendo la distribuzione di tagli dal peso non superiore ai 32 chilogrammi. In questo modo si mette fine anche ad una delle tipiche immagini dell'Argentina: il carico e scarico di imponenti "media res" da oltre 200 chilogrammi dal camion alle spalle del macellaio. (segue) (Abu)