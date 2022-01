Ue: Fassina (LeU), trattati europei devono convivere con Costituzioni nazionali, rispettare specificità popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che, nel rapporto tra Italia e Europa, vi sia un cortocircuito di legittimità democratica. Trasformiamo norme europee di portata costituzionale in legislazione nazionale con le procedure di approvazione di legge ordinaria, e questo crea un cortocircuito molto serio. Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di LeU, nel corso del webinar “Noi e l’Euro: 20 anni di storia”, promosso da “Eureca, idee per l’Italia e l’Europa”. Ritengo si siano affrontate con troppa disinvoltura anche questioni che, “nel merito, non condivido”, ha spiegato. “Non condivido la legge polacca sul controllo del potere giudiziario ma non credo ci si possa richiamare indiscriminatamente ai trattati europei, perché questi devono convivere con Costituzioni nazionali che hanno una legittimità democratica primaria molto forte”, ha chiarito. Bisogna “rimettere in pista le Costituzioni nazionali e mettere al centro un confronto politico che non può essere risolto dall’invocazione dei primati europei”. “Questo - ha aggiunto - non vuol dire essere nemici dell’Europa, ma trovare punti d’incontro che preservino una democrazia sostanziale”. È necessario rispettare “le specificità dei popoli e gli ordinamenti costituzionali che si sono creati”, ha concluso. (Rin)