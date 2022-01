Covid: nel Lazio oltre 43 per cento popolazione adulta vaccinata con terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "superata quota 11 milioni di somministrazioni e di queste 2,1 milioni sono dosi di richiamo oltre il 43 per cento della popolazione adulta. Superato il 96 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90,5 per cento degli over 12 sempre in doppia dose". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (Rer)