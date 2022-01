Slovacchia: premier Heger a favore della riapertura delle scuole il 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Slovacchia, Eduard Heger, è a favore della riapertura delle scuole da lunedì prossimo 10 gennaio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. Cruciale sarà ad avviso del primo ministro il parere dei ministeri della Sanità e dell’Istruzione. La portavoce del dicastero della Sanità ha riferito che è in corso la valutazione dei fatti relativi all’andamento della pandemia di coronavirus in Slovacchia. Le vacanze invernali durano dal 20 dicembre al 7 gennaio, ma a fine dicembre il ministro dell’Istruzione, Branislav Grohling, ha dichiarato che avrebbe informato il pubblico dei dettagli sul rientro, suggerendo che questo non sarebbe probabilmente potuto avvenire prima del 10 gennaio. (Vap)