Serbia: proteste contro Rio Tinto, manifestanti bloccano le strade in diverse località

- Proseguono le proteste in tutta la Serbia contro il possibile investimento del gruppo minerario Rio Tinto nell'area della valle di Jadar. Secondo quanto riferisce la stampa locale, centinaia di persone hanno bloccato oggi le strade in diverse località del Paese mentre nella capitale Belgrado si sono solo verificati dei rallentamenti lungo alcuni tratti autostradali. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato oggi che non sarà effettuata l'estrazione del litio, progettata da Rio Tinto, fino a quando non saranno fatti ulteriori studi. Allo stesso tempo, secondo Vucic, il proseguimento delle proteste ha assunto un carattere "politico" poiché il governo ha accolto le richieste avanzate nelle scorse settimane dai manifestanti. "Non ci saranno cambiamenti, non ci saranno nuove azioni di Rio Tinto finché non ne discuteremo. E quel tempo è lontano, perché non abbiamo ricevuto alcuno studio", ha detto Vucic ai giornalisti. Secondo il presidente serbo, infine, lo Stato "ha fatto la sua parte" accettando le richieste della cittadinanza. Lo scorso 30 dicembre la ministra dell'Energia serba, Zorana Mihajlovic, parlando all'emittente "Tv Insider" ha precisato che non c'è al momento alcun accordo vincolante tra lo Stato serbo e il gruppo anglo-australiano Rio Tinto, ma solo un memorandum non vincolante firmato nel 2017. "Non c'è alcun diritto di sfruttare il litio", ha sottolineato la ministra, osservando che al momento ci sono solo studi in corso sulle riserve presenti nella valle del fiume Jadar, nella Serbia occidentale, in quanto il litio è un minerale molto prezioso. Secondo Mihajlovic, tutto quello che le aziende hanno investito al momento rientra nei loro rischi di impresa e il governo di Belgrado non prenderà decisioni vincolanti sul progetto delle esplorazioni di litio nella valle dello Jadar fino a quando non sarà pronta la valutazione dell'impatto ambientale. (segue) (Seb)