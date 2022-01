Serbia: proteste contro Rio Tinto, manifestanti bloccano le strade in diverse località (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato il 27 dicembre dal presidente serbo Aleksandar Vucic, in ogni caso, il progetto per la creazione di una miniera di litio nella valle del fiume Jadar non sarà ritirato. Vucic ha sottolineato che il progetto rimane in piedi nonostante le richieste dell'opposizione. L'esponente dell'opposizione serba, Nebojsa Zelenovic, ha comunicato al governo la scadenza del 7 gennaio quale termine per "cancellare" il progetto nella valle di Jadar. Le associazioni ambientaliste contrarie al progetto hanno annunciato che le proteste andranno avanti fino al ritiro completo dell'investimento. Nelle scorse settimane i manifestanti hanno protestato contro le modifiche presentate dal governo alla legge sulle condizioni che consentono l'esproprio e a quella sul referendum che fra le altre cose elimina la necessità di un quorum per rendere valido l'esito del quesito referendario. I manifestanti hanno legato il problema dell'investimento di Rio Tinto a tali modifiche legislative, considerandole un modo per facilitare la realizzazione del progetto di sfruttamento minerario. Dopo le prime settimane di protesta il governo della Serbia ha inoltrato al Parlamento delle nuove proposte di modifica alla legge sul referendum e sull'iniziativa popolare mentre la legge sull'esproprio non è stata firmata dal capo dello Stato, Aleksandar Vucic, ed è stata rinviata al Parlamento. Il governo ha successivamente deciso di ritirare le proposte di modifica sulla legge sull'esproprio. (segue) (Seb)